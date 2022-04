Modena - Pontedera: 'Braglia' esaurito, ecco le indicazioni della tifoseria

Saranno circa quindicimila i tifosi canarini che assisteranno sabato alle 17.30 al match più importante della stagione del Modena. La febbre è salita piano piano nelle ultime settimane fino ad esplodere in questi ultimi giorni che hanno separato la trasferta di Gubbio dal match casalingo contro il Pontedera. Per sostenere la squadra e rendere lo spettacolo veramente unico, i gruppi di tifosi organizzati hanno lanciato alcune direttive per chi riempirà lo stadio, in particolare con riguardo alla coreografia e ai cori.

Le richieste sono di arrivare allo stadio intorno alle 15,00 per sostenere la squadra fin dall’arrivo del pullman dei giocatori al ‘Braglia’. Si chiede poi di entrare in curva con largo anticipo per dare la carica ai gialloblù durante il riscaldamento. Inoltre sarà importante non spostare i cartoncini e alzarli seguendo le istruzioni che verranno impartite fino all’inizio del match. Lo spettacolo, insomma, si preannuncia assicurato.