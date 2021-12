Modena, Tesser: " Continuiamo con il doppio trequartista, a Pontedera servirà la mentalità giusta"

Si avvicina la chiusura del 2021 per il Modena che domani giocherà a Pontedera e poi mercoledì in casa contro il Grosseto. Dopo le dieci vittorie consecutive il clima è al massimo dell’entusiasmo e anche il lavoro in settimana viene svolto con tranquillità. Oggi mister Tesser ha presentato il match di domani parlando anche dei giocatori che piano piano stanno rientrando dagli infortuni. “Abbiamo lavorato bene in settimana, ma sappiamo che ci attende una partita molto difficile, tant’è che molte squadre hanno faticato sul campo del Pontedera. Dovremo scendere in campo con la mentalità giusta per non subire la loro aggressività - ha detto l’allenatore gialloblù -“.

Sulla formazione poi spiega: “Continueremo a giocare con il doppio trequartista, utilizzerò il 4-3-2-1, poi con i rientri dei giocatori, deciderò di volta in volta come schierare la squadra. Il calcio non è una questione di modulo. Pergreffi è pronto a rientrare, anche Mosti sta meglio e in settimana ha lavorato ma non sarà in campo dal primo minuto. Silvestri e Giovannini stanno meglio e hanno ricominciato a lavorare, ma non saranno nemmeno in panchina prima di mercoledì”.