Modena - Rappresentativa della Montagna 15 - 0 | A segno anche Ogunseye

Ancora un’infornata di gol per i canarini nella seconda uscita stagione sul campo Lotta di Fanano. Dopo il 23-0 ottenuto contro il Cimone Calcio, i gialloblù hanno messo a segno un 15-0 contro la Rappresentativa della Montagna. Ancora una doppietta di Falcinelli nei primi minuti, poi doppiette anche per Giovannini, Abiuso e Tremolada. Tra gli attaccanti a segno anche Ogunseye e Bonfanti, oltre a Mosti, Armellino e ai tre terzini Renzetti, Azzi e Ciofani. Il prossimo impegno sarà sabato 16 alle ore 17 contro il Formigine, sempre al campo Lotta. Variazione di data invece per l’amichevole della prossima settimana contro il Castelvetro che non si giocherà più il 19, ma il 21 luglio sempre con inizio alle ore 17.

MODENA (primo tempo): Seculin, Oukhadda (36’st Maggioni), Renzetti, Gerli, Silvestri, Cittadini, Armellino, Mosti, Falcinelli, Giovannini, Minesso (34’pt Ogunseye). All.: Tesser.

MODENA (secondo tempo): Narciso, Piacentini (30’st Baroni), Ciofani, Pergreffi, Azzi (38’st Ounpuu), Scarsella, Panada, Duca, Tremolada, Marotta (23’st Abiuso), Bonfanti.

RAPPRESENTATIVA MONTAGNA: Giuliani, (1’st Roccia) Tazzioli (1’st Costa), Giannotti (1’st Molinini), Puglia (1’st Stefani), Pellesi (1’st Cigarini), Rosi (1’st Piacentini), Bosi (1’st Costa), Verdi (1’st Ori), Nadiri (1’st Gorrieri), Bortolani. All:. Ladurini.

ARBITRO: Belloi

RETI: 4’pt Falcinelli, 9’pt Armellino, 11’pt Mosti, 14’st Falcinelli, 32’pt Renzetti, 37’pt Giovannini, 39’pt Ogunseye, 44’pt Giovannini, 10’st Tremolada, 22’st Bonfanti, 29’st Tremolada, 33’st Abiuso, 37’st Azzi, 40’st Abiuso, 45’st Ciofani