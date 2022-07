Modena - Real Formigine 3 - 0 | Terza amichevole a Fanano, la sblocca Scarsella

Terzo test stagionale per i canarini che questo pomeriggio al campo ‘Lotta’ di Fanano, di fronte ad una bellissima cornice di pubblico, hanno affrontato il Real Formigine, squadra di Eccellenza guidata da mister Sarnelli. Il risultato è stato meno sbilanciato rispetto ai match precedenti e il finale è stato di 3-0 per il Modena che ha mandato a segno nella prima frazione Scarsella con uno dei soliti numeri del centrocampista sbucato a recuperare un pallone non trattenuto da Di Gennaro; nella ripresa Abiuso ha raddoppiato sfruttando una deviazione e infine ha chiuso il match Marotta su cross di Renzetti e sponda di testa di Abiuso. La prossima sfida sarà il giorno 21 luglio contro il Castelvetro, altra formazione di Eccellenza.

MODENA 1° tempo (4-3-1-2): Gagno; Oukhadda, Silvestri, Piacentini, Azzi; Mosti, Gerli, Scarsella; Tremolada; Bonfanti, Falcinelli.

MODENA 2° tempo (4-3-1-2): Narciso; Ciofani, Piacentini (70′ Maggioni – 85′ Ounpuu), Pergreffi, Renzetti; Duca, Panada, Armellino; Giovannini; Abiuso, Marotta. All.: Tesser

REAL FORMIGINE: Di Gennaro, Boschetti, Pattuzzi, Caselli, Marino, Ricaldone, Hoxha, Marverti, Habib, Cremaschi, Iattici; Entrati: Cornia, Giovani, Pederzoli, Zanni, Di Gesù, Negri, Militi, Copertino, Migliori. All.: Sarnelli

RETI: 36′ Scarsella, 64′ Abiuso, 74′ Marotta