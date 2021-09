Modena Reggiana 1 - 1 | Ancora un punto per i canarini raggiunti nel secondo tempo

Pareggio tra Modena e Reggiana nel derby del Secchia. La partita è equilibrata, con varie occasioni da entrambe le parti, anche se nessuna veramente pericolosa, eccezion fatta per i gol segnati, uno per parte. A sbloccare sono i canarini al termine del primo tempo e pareggiano i granata a metà ripresa. Il primo tiro in porta arriva all’11’ da parte di Radrezza che calcia dal limite ma non imprime troppa forza e Gagno para a terra senza problemi. Il gioco poi viene interrotto perché pochi secondi prima del tiro di Radrezza l’impianto di illuminazione cala di intensità drasticamente e non si può continuare a giocare. Anche se la luce rimane bassa la partita riprende dopo quattro minuti. Ancora un rischio per i canarini al 24’ quando la Reggiana, con una serie di rimpalli e palle calciate alte, si trova ad approfittare di una mischia in area che finisce in nulla.

Ci provano i canarini al 21’ con Marotta che in rovesciata non trova la porta. A giocare si più è la Reggiana, in particolare Rosafio riesce più volte a sfuggire alla difesa gialloblù e a trovarsi in ottima posizione per tirare, ma non riesce mai a trasformare, colpendo addirittura un palo al 43’. Sembrano più pericolosi i granata, ma, a pochi secondi dall’intervallo, Tremolada dalla sinistra crossa al centro dove Ogunseye di testa schiaccia e manda il pallone tra le gambe di Venturi e poi in rete facendo esplodere la gioia del ‘Braglia’. Nella ripresa il copione è lo stesso fino al 72’ quando entrano Cigarini e Neglia. Nell’azione successiva al cambio, l’ex Atalanta calcia una punizione bassa che termina sulla barriera e poi sui piedi di Neglia che dal limite si coordina bene e calcia in rete con potenza battendo Gagno.

MODENA (4-3-1-2): Gagno 5.5; Ciofani 6 (53′ Maggioni 5.5), Pergreffi 5.5, Ingegneri 6, Ponsi 5.5; Scarsella 5.5, Gerli 6, Armellino 6 (76′ Duca s.v.); Tremolada 6.5 (76′ Mosti s.v.); Marotta 6 (86′ Azzi s.v.), Ogunseye 6.5. A disp.: Narciso, Baroni, Di Paola, Rabiu, Minesso, Giovannini, Bonfanti, Spaggiari. All.: Tesser

REGGIANA (3-4-2-1): Venturi; Luciani, Rozzio, Cauz; Guglielmotti (72′ Neglia), Rossi (72′ Cigarini), Del Pinto (56′ Sciaudone), Contessa (65′ Anastasio); Rosafio (65′ Scappini), Radrezza; Zamparo. A disp.: Voltolini, Camigliano, Sorrentino, Libutti, Laezza, Lanini, Muroni. All.: Diana

ARBITRO: sig. Tremolada di Monza

RETI: 49′ pt Ogunseye, 73′ Neglia

NOTE: ammoniti Contessa, Marotta, Sciaudone, Cigarini.