Modena - Reggina, le pagelle 1 - 0 | Diaw determinante, bene Coppolaro e Gagno

Ecco le pagelle di Modena-Reggina:

MODENA (4-3-1-2): Gagno 8; Coppolaro 7 (79′ De Maio s.v.), Pergreffi 6.5, Silvestri 6.5, Azzi 6.5; Armellino 6.5, Gerli 6.5 (80′ Panada s.v.), Magnino 6; Tremolada 5 (50′ Marsura 6.5); Falcinelli 5 (50′ Giovannini 6.5), Diaw 7.5 (75′ Bonfanti s.v.).

REGGINA (4-3-3): Colombi 6; Pierozzi 5.5 (46′ Loiacono 6), Cionek 5.5, Gagliolo 5.5 (79′ Santander s.v.), Di Chiara 6; Fabbian 5.5 (66′ Gori s.v.), Crisetig 5.5 (63′ Hernani Jr s.v.), Majer 5.5; Canotto 5 (63′ Rivas 6), Menez 5.5, Cicerelli 6.

MIGLIORI TODAY

DIAW 7.5 - Come suo solito lotta tanto e sbaglia anche tanto, ma segna un gol importantissimo e questo vale più di tutto.

COPPOLARO 7 - Non passa nessuno a destra, quando la Reggina cerca di scendere lo fa sempre dal lato opposto. Molto preciso in fase difensiva, non molto propositivo ma oggi il suo compito lo ha fatto.

GAGNO 8 - Nel finale compie tre parate, di cui una in particolare su Santander, veramente determinanti e difficili. Sempre al top.