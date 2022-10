Modena - Reggina 1 - 0 | I canarini fanno lo sgambetto alla capolista

Arriva una vittoria incredibile e insperata alla vigilia. Dopo il primo tempo sembrava che la partita andasse nella solita direzione, poi nella ripresa Tesser ha cambiato qualcosa e finalmente il gol tanto atteso è arrivato e a segnarlo è stato Diaw. Nel finale tanti rischi, ma la difesa ha tenuto, anche grazie a Gagno che ha fatto una serie di parate miracolose.

IL MATCH - Partono forte entrambe le due squadre in campo che si danno grande battaglia fin dai primissimi minuti. Al 2’ un errore di Azzi mette la Reggina in condizione di andare in porta, ma lo stesso numero 27 canarino torna sui suoi passi e recupera salvando la situazione. Prova una paio di discese anche il Modena con Gerli che arriva al cross, ma nessuno va sul pallone. Al 6’ ospiti in vantaggio con Di Chiara che calcia dal limite, ma l’arbitro Marcenaro annulla per un fuorigioco di Majer che si trovava sulla traiettoria e il VAR conferma la decisione arbitrale, molto simile a quella presa dal fischietto ligure nel famoso match tra Juventus e Salernitana di poche settimane fa quando a vedersi annullare il gol era stato Milik al 94’. Al 17’ Di Chiara calcia un bel corner che trova la testa di Cionek, ma Gagno manda corner intercettando il pallone sotto alla traversa. Gran botta di Menez che al 20’ dal limite fa la barba al palo. Nella seconda metà della prima frazione di gioco le due squadre giocano prevalentemente a centrocampo, tentando qualche lancio lungo che non porta a nulla. Al 40’ tiro potente ma impreciso di Cicerelli, poi tutti negli spogliatoi. Dopo l’ennesima giocata inutile in area avversaria, Tesser decide di cambiare e al 55’ toglie Tremolada e Falcinelli per inserire Giovannini e Marsura. Al 59’ Di Chiara calcia una punizione da ottima posizione e sfiora l’incrocio dei pali. I cambi di Tesser portano però freschezza alla fase offensiva e al 65’ Marsura salta la difesa, serve Azzi che quasi dal fondo crossa al centro per la testa di Diaw che questa volta non sbaglia e il Modena è in vantaggio. Nel finale bisogna soffrire tanto e serve il miglior Gagno per tenere il risultato con la Reggina scatenata alla ricerca del pareggio. L’occasione del raddoppio è sui piedi di Bonfanti che può correre completamente solo dalla propria metà campo verso la porta avversaria, ma all’ultimo sbaglia. Compie un vero miracolo Gagno all’86’ su tiro a giro di Santander e tiene il risultato in favore dei canarini.

MODENA (4-3-1-2): Gagno; Coppolaro (79′ De Maio), Pergreffi, Silvestri, Azzi; Armellino, Gerli (80′ Panada), Magnino; Tremolada (50′ Marsura); Falcinelli (50′ Giovannini), Diaw (75′ Bonfanti). A disp.: Seculin, Ponsi, Renzetti, Oukhadda, Piacentini, Duca, Mosti. All.: Tesser

REGGINA (4-3-3): Colombi; Pierozzi (46′ Loiacono), Cionek, Gagliolo (79′ Santander), Di Chiara; Fabbian (66′ Gori), Crisetig (63′ Hernani Jr), Majer; Canotto (63′ Rivas), Menez, Cicerelli. A disp.: Ravaglia, Bouah, Camporese, Liotti, Giraudo, Lombardi, Ricci. All.: Inzaghi

ARBITRO: sig. Marcenaro di Genova

RETI: 65′ Diaw

NOTE: ammoniti Pergreffi, Crisetig, Pierozzi, Gerli, Loiacono, Gagliolo, Armellino.