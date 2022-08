Coppa Italia, Modena-Sassuolo si gioca al ‘Braglia’ e domani parte la prevendita

Squadra in casa

Squadra in casa Modena

Il Mapei Stadium è inagibile per lavori, così è stata accolta la richiesta del Sassuolo di invertire il campo del match di lunedì 8 agosto (ore 18) tra neroverdi e gialloblù valido per i trentaduesimi di Coppa Italia. Torna quindi il derby tra le modenesi al Braglia e da domani mattina, alle 10, partirà la prevendita dei biglietti. I tagliandi sono acquistabili sul sito modenacalcio.vivaticket.it e nei punti vendita Vivaticket. Il giorno della partita, allo stadio Braglia, le casse della biglietteria saranno chiuse. Si ricorda che questa partita non è compresa nell’abbonamento 2022/23.

Gli abbonati 2022/23 potranno acquistare un biglietto a prezzo agevolato, in uno dei settori disponibili, inserendo al momento della transazione il codice della propria Modena Card. Promo valida per coloro che hanno sottoscritto l’abbonamento entro domenica 31 luglio 2022 compresa. I settori Poltronissime Kerakoll, Distinti Laterali e Gradinata Scoperta resteranno chiusi. Per tutte le informazioni e i prezzi clicca qui.