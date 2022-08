Calcio, Modena: sono 5369 gli abbonamenti sottoscritti

Ha riscosso il successo desiderato la campagna abbonamenti del Modena che è stata chiusa ieri sera alle 19. L’amministratore delegato Matteo Rivetti, dopo il boom iniziale di tessere sottoscritte aveva dichiarato che si sarebbero ritenuti soddisfatti con il raggiungimento di almeno cinquemila abbonamenti, provando a chiedere addirittura seimila. La cifra finale sta nel mezzo, con 5369 abbonamenti sottoscritti, di cui 3565 in Curva Montagnani, settore che da sempre anima le partite. Ora rimane solo da attendere un paio di giorni per entrare finalmente nel vivo di questo campionato di Serie B, con il primo match in programma al ‘Braglia’, Modena-Frosinone.