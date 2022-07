Calcio, Modena: ecco anticipi e posticipi delle prime tre giornate

E’ uscito il calendario dettagliato delle prime tre giornate di Serie B e il Modena farà il suo debutto domenica 14 alle 20,45 al ‘Braglia’ contro il Frosinone. Nell’anticipo del venerdì si disputerà Parma-Bari che aprirà ufficialmente il campionato, mentre sabato sono previste Cittadella-Pisa, Como-Cagliari e Palermo-Perugia. Nella seconda giornata il Modena giocherà ancora di domenica, in trasferta in casa del Cosenza sempre alle 20,45, mentre nella terza giornata i canarini giocheranno sabato 27 agosto alle 20,45 al Braglia contro la Ternana; la stessa sera si giocheranno anche Palermo-Ascoli e Spai-Cagliari, mentre le altre partite si disputeranno la domenica con l’eccezione di Como-Brescia, prevista per lunedì 29 agosto sempre alle 20,45.