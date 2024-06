Serie B, il mercato del Modena tra Caldara, Felici e De Luca

A poco più di 24 ore dall'apertura del mercato sono tante le idee e le trattative in corso del Modena che ha già riscattato Santoro dal Perugia. Per completare il reparto difensivo la società gialloblù è da tempo che ha contatti con Caldara, in scadenza con il Milan e Alberti, in scadenza con il Fiorenzuola per rinforzare l'attacco. Davanti la dirigenza dei canarini è interessata a De Luca della Sampdoria anche se i liguri sono determinati a resistere e farne il perno del loro attacco. Mattia Felici è uno dei nomi più caldi del mercato di tutta la Serie B, l'ala della Feralpisalò è contesa tra molte squadre di Serie B e anche il Modena è interessato.

In uscita ci sono Oukhadda e Manconi mentre in porta la situazione è ancora tutta da definire tra Gagno, ancora non sicuro della titolarità, e Seculin e Vandelli in scadenza.