Calcio, Serie B: posticipata la prima uscita del Modena

Il Modena non giocherà la prima partita di campionato: la gara sarà infatti posticipata a data da destinarsi successivamente alla definizione in sede giudiziaria della griglia delle partecipanti al Campionato. Ora è ufficiale ed è comparso anche sul comunicato della Lega relativo ad anticipi e posticipi delle prime tre giornate.

Riposo (momentaneo) quindi per il weekend del 19 agosto per i gialloblù. Nella seconda giornata invece il Modena giocherà sabato 26 agosto alle 20.30 al ‘Braglia’ contro l’Ascoli, mentre nella terza giornata giocherà nell’infrasettimanale di martedì 29 agosto in casa del Cosenza, sempre alle 20.30.