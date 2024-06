Modena, Carlo Rivetti sul centro sportivo: "Presentato il progetto un anno fa, ad agosto la burocrazia dovrebbe sbloccarsi"

Il Presidente del Modena Carlo Rivetti, intervistato da Gianluca Gazzoli al podcast Passa dal BSMT in qualità di imprenditore tessile e proprietario di Stone Island, ha parlato anche del suo rapporto con Modena come città e la società di calcio, partendo da come nacque l'idea di acquistare la squadra: "La mia è una famiglia in cui tutti siamo pazzi per il calcio, però tifavamo squadre diverse... Io ero interista come Matteo mentre Silvio e Camilla tifano il Milan e mia moglie la Roma. Per cui l’unica squadra che ci univa e per cui potevamo andare insieme allo stadio era la Nazionale. Quindi il sogno nel cassetto era quello di avere una squadra che unisse tutta la famiglia."

Poi prosegue parlando dell'acquisto della società: "Ci erano già giunte proposte per rilevare squadre di calcio ma poi, insieme al fatto che Stone Island ha sede a Ravarino, abbiamo incontrato Romano Sghedoni e ci siamo subito “innamorati” l’uno dell’altro. L’ho guardato negli occhi e in lui ho subito visto gli occhi dei miei vecchi che erano persone trasparenti, pulite e oneste. Lui ci ha detto che eravamo quelli giusti e non abbiamo mai parlato di soldi. Ci ha lasciato una società sana e senza debiti e non ce l’ha fatta pagare una lira."

Infine per quanto riguarda la costruzione di un museo e di un centro sportivo ha raccontato: "Abbiamo già comprato circa 8.000 memorabilia relative al Modena con alcune chicche come la tessera numero 1 di Luciano Pavarotti e la tessera da dirigente del Modena di Enzo Ferrari, vogliamo realizzare il museo, abbiamo già presentato il piano. Al Modena abbiamo un progetto di lungo periodo, in Italia siamo la squadra che ha più giocatori italiani e in cui questi possono vantare il maggior minutaggio e la squadra Primavera ha vinto il proprio campionato. Ci manca, però, il centro sportivo... Abbiamo presentato il progetto circa un anno fa, probabilmente ad agosto la burocrazia dovrebbe sbloccarsi, poi ci vorranno diciotto mesi per realizzarlo, sono tempi biblici."