Serie B, Modena: date e orari dalla prima alla sesta giornata

La Lega di Serie B ha diramato le date e gli orari dalla quarta alla sesta giornata. Il Modena andrà in scena venerdì 2 settembre per la quarta giornata a Cagliari alle 20,30. La quinta giornata invece sarà giocata 10 settembre alle 14 al ‘Braglia’ contro il Brescia. Si tornerà poi in campo Sabato 17 al ‘Marassi’ di Genova contro il Genoa con fischio d’inizio alle 16,15. Nelle prime tre giornate invece il Modena giocherà sempre alle 20,45: domenica 14 agosto la prima contro il Frosinone in casa, la seconda domenica 21 in casa del Cosenza e la terza sabato 27 al ‘Braglia’ contro la Ternana.