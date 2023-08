Calcio, Modena: l’esordio in campionato potrebbe slittare

La Serie B partirà quasi certamente il 19 agosto come stabilito. Ma per i canarini l’inizio di stagione potrebbe essere posticipato. La motivazione sta nel caos che si è creato negli ultimi mesi dopo l’esclusione della Reggina e del Lecco dal campionato. Entrambe le squadre hanno fatto ricorso al TAR, ma, mentre ai lombardi è stata riconosciuta la possibilità di approdare in Serie B dopo averla conquistata sul campo, nonostante il ritardo nella comunicazione del campo da gioco scelto, alla Reggina la possibilità di rimanere in B è stata negata per i mancati pagamenti Irpef.

A questo punto alla Reggina non rimane che tentare il ricordo al Consiglio di Stato che però non si pronuncerà prima del 29 agosto. Non si saprà, quindi, prima della terza giornata di campionato, se la Reggina sarà ammessa o se invece sarà il Brescia ad essere ripescato. Al momento del sorteggio dei calendari il Modena aveva trovato la famosa “X”, ovvero la squadra non ancora iscritta, alla prima giornata. Non potendo sapere in tempo quale sarà la squadra, dunque, il campionato del Modena rischia di partire con un turno di ritardo, salvo poi recuperare la prima trasferta quando saranno stati sciolti tutti i nodi.