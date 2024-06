Modena, annunciati il nuovo Team Manager e il Responsabile dell'Ufficio Stampa

La società Modena FC annuncia il nuovo Team Manager e il nuovo Responsabile Ufficio Stampa che vanno a riempire due ruoli vacanti,per il primo si tratta di Paolo Ricchi, modenese che ha anche vestito la maglia gialloblù, il secondo invece si tratta di Massimo Paroli che ha precedentemente lavorato nel Sassuolo con mansioni simili.

Di seguito il comunicato della società:

"Due nuove figure professionali entrano nell’organico societario e tecnico del Modena F.C. in vista della nuova stagione agonistica. Il nuovo team manager sarà Paolo Ricchi, il responsabile dell’ufficio stampa Massimo Paroli.

Team Manager. Paolo, modenese doc, 37 anni, è cresciuto nel settore giovanile gialloblù fino ad approdare in prima squadra dove ha collezionato 42 presenze in gare ufficiali. Chiusa la carriera da calciatore, è presto divenuto una figura di riferimento del vivaio canarino e, in breve, anche dello staff della prima squadra. Laureato in Scienze Motorie e magistrale in Management dello Sport, l’ex calciatore canarino rappresenta il professionista ideale per ricoprire l’importante ruolo del team manager, figura chiave al fianco della squadra e di stretto collegamento con la dirigenza societaria.

Responsabile Ufficio Stampa. Massimo, fioranese, 56 anni, proviene da una lunga esperienza al Sassuolo Calcio dove ha sempre operato nella gestione dei rapporti con i media.

Paolo Ricchi. “Sono felice e onorato di assumere questo nuovo incarico, un ruolo sicuramente gratificante e importante per la mia crescita professionale e per la mia nuova carriera. Sono molto carico, non vedo l’ora di iniziare la nuova stagione e mettermi al servizio dello staff e dei ragazzi”.

Massimo Paroli. “Ringrazio la famiglia Rivetti e tutto il Modena FC per avermi affidato questo importante incarico. Un pensiero e un grazie va anche al Sassuolo Calcio dove ho trascorso anni bellissimi. Ora è tempo di abbracciare nuove sfide a tinte gialloblù, lo farò con grande entusiasmo, impegno e dedizione”. "