Modena - Siena 1 - 1 | Tremolada trova il pareggio su rigore

Arriva solo un pari per il Modena che nelle ultime due partite in casa ha conquistato solo un punto. A passare in vantaggio sono stati gli ospiti con Fabbro, poi i canarini hanno rimediato conquistando un rigore trasformato da Tremolada e, nonostante la mole di gioco creata nella ripresa, non sono riusciti a concretizzare per conquistare la vittoria.

IL MATCH - Bella partenza del Modena che comincia da subito a creare occasioni costringendo gli avversari nella propria metà campo. Al 6’ è Azzi ad andare al cross per Longo che di testa sfiora la traversa, poi all’8’ è Minesso a mancare di poco la porta, ma i canarini sembrano padroni della partita. A sorpresa al 24’ sono gli ospiti a passare in vantaggio con Fabbro che di testa batte Gagno dal centro dell’area su cross di Mora. Non si scompongono i gialloblù che continuano a cercare la rete giocando con ordine e al 27’ Tremolada serve Minesso che trova però Terzi ad opporsi. Al 31’ Dumbravanu spinge Longo in area ed è calcio di rigore per il Modena: sul dischetto si presenta con determinazione Tremolada che con freddezza calcia alle spalle di Lanni. Nel finale di primo tempo la gara è molto equilibrata e si va negli spogliatoi sull’1-1. Riparte ancora bene la squadra di Tesser nella ripresa e al 47’ è Azzi a mettersi in proprio con una bella azione sulla fascia per arrivare poi al tiro respinto da Lanni. Sfortunato poi ancora il brasiliano al 54’ quando la traversa gli nega la gioia del gol. Si fa poi vedere anche il Siena che ci riprova con Fabbro di testa al 55’, ma Gagno fa buona guardia. Al 70’ è Di Paola appena entrato a provare a sorprendere Lanni con un tiro dalla trequarti che viene respinto dal portiere ospite, sul pallone si avventa allora Bonfanti che non riesce a coordinarsi bene e calcia sull’esterno della rete dalla destra. Clamoroso errore poi di Bonfanti al 75’ quando si trova un pallone a tu per tu con Lanni, ma si fa anticipare dal portiere a terra. Conquista una punizione dal limite il Modena al 78’, ma Minesso calcia alto sopra alla traversa. Incredibile parata di Gagno all’80’ su un colpo di testa di Caccavallo. Confuse le ultime fasi di gara in cui nessuno trova la via del gol.

MODENA (4-3-2-1): Gagno 7; Ciofani 6.5 (63′ Oukhadda 6), Piacentini 6.5, Pergreffi 6.5, Azzi 6; Scarsella 6.5 (63′ Di Paola 6.5), Gerli 7 (80′ Giovannini s.v.), Armellino 6.5; Tremolada 7.5 (74′ Mosti s.v.), Minesso 6.5; Longo 6 (63′ Bonfanti 6). A disp.: Narciso, Ponsi, Silvestri, Renzetti, Magnino, Duca. All.: Tesser

SIENA (4-4-2): Lanni; Mora, Terzi, Dumbravanu, Laverone (82′ Crescenzi); Guberti, Meli (60′ Cardoselli), Pezzella (82′ Bani), Favalli; Ardemagni (60′ Caccavallo), Fabbro (76′ Guillaumier). A disp.: Mataloni, Bastianello, Farcas, Zaccone. All.: Padalino

ARBITRO: sig. Nicolò Marini di Trieste

RETI: 24′ Fabbro, 32′ Tremolada (rig.)

NOTE: ammoniti Tremolada, Mora, Terzi, Azzi, Caccavallo.