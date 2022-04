Modena, Silvestri: "Vogliamo vincere la SuperCoppa, speriamo in un 'Braglia' pieno"

I canarini hanno ricominciato gli allenamenti in vista della SuperCoppa che comincerà sabato con la sfida tra SudTirol e Bari, mentre i gialloblù entreranno nella competizione solo sabato prossimo. A presentare il momento e a parlare della stagione appena trascorsa è stato il difensore centrale Silvestri: “La SuperCoppa è sicuramente qualcosa che dà prestigio a quanto fatto durante l’anno, l’affronteremo sicuramente con massimo impegno perché ci teniamo a fare bene, è una grande vetrina e quando giochi contro squadre importanti che hanno vinto ci provi ancora di più a vincerle tutte, anche perché vincere aiuta a vincere, non vediamo l’ora di giocare queste partite. Speriamo in un Braglia pieno”.

Si comincia però già a parlare si Serie B, che Silvestri ha già giocato con la maglia della Spal, vincendolo: “Vincere la Serie B non è così facile, ha aiutato molto il gruppo, ho fatto il doppio salto e buona parte dei ragazzi erano stati confermati dalla Serie C e questo per l’allenatore è stato un grande aiuto perché molti automatismi erano già oliati, ci conoscevamo e i giocatori inseriti erano prima di tutto grandi persone, arrivate in punta di piedi, che non hanno fatto nessuna polemica e si inserite in maniera veloce nel gruppo già forte della Serie C, poi la fortuna ci ha dato una mano perché eravamo il 18esimo budget su 20 squadre e dovevamo salvarci, invece abbiamo fatto qualcosa di grande, queste sono le basi importanti per fare un buon campionato”.

Si va però con molta cautela: “Io mi auguro che si possa ripetere una grande stagione, ma sarà difficile perché la B è tutto un altro campionato. Quello che abbiamo dimostrato quest’anno spero vada oltre e sia di buon auspicio per fare un’altra grande stagione”. Contro il SudTirol in SuperCoppa si affronterà una delle migliori difese d’Europa con coli 9 gol subiti in 38 partite: “Ci ho pensato in questi giorni e mi stuzzica vedere questa squadra che ha fatto un campionato fantastico e in Serie C quando non prendi gol e difendi bene hai più chance di vincere, molte volte queste cose sono collegate e sarà stimolante per noi difensori ma anche per il nostro reparto avanzato sarà una bella sfida, contro squadra che ha fatto cose importanti soprattutto a livello difensivo”.

I festeggiamenti continuano e le gratificazioni anche: “Di feste in questi giorni ne abbiamo fatte tante e mi rendo conto giorno dopo giorno che abbiamo fatto qualcosa di bellissimo e ce lo siamo meritato. In allenamento ci divertiamo, ci impegniamo e questo fa piacere perché è lo spirito di gruppo. I discorsi del mister e della società al ritorno in campo sono stati emozionati. Abbiamo sempre remato dalla stessa parte, fatto gli stessi sacrifici e alla fine questo paga. Ho basato la mia carriera sul lavoro e mi è tornato tutto indietro, questo succede nel calcio come nella vita, quindi sono doppiamente contento. Mi hanno fatto piacere tanti messaggi che mi ringraziavano e mi facevano i complimenti dal punto di vista sportivo e umano, i tifosi hanno apprezzato anche il Silvestri che ha messo in campo quel lato umano che serviva per vincere il campionato”.

Tanta sono stati interpellati su quale sia stato il momento decisivo, Silvestri ha risposto così: “Ci sono stati due momenti importanti: il primo è stato il filotto di quattordici vittorie che sono state una dimostrazione per tutte le altre squadre che eravamo compatti e chiunque giocasse, ovunque andassimo, avevamo qualità importanti; il secondo è stato la partita di Reggio Emilia, dove nonostante abbiamo sofferto, abbiamo portato a casa un punto sudato ed è stato un bel segnale, loro pensavano di riuscire a farcela, a novembre avevano tanti punti di vantaggio e questo dà maggior valore a noi, loro hanno fatto tanto, ma in quel momento abbiamo dato segnali importanti in tutto l’ambiente sportivo”.

Sugli obiettivi futuri di Silvestri e della società: “Io sono molto felice di tornare in B, spero sia di buon auspicio il fatto che l’ultima volta l’ho vinta, ma mi ricollego a quello che ha detto la proprietà: sono fiducioso che si possa partire in silenzio, ma il nostro obiettivo sarà di dare fastidio a tutte le squadre. Ho grande fiducia nel lavoro che fa la società, con serietà e competenza e queste sono le cose che pagano sempre. Sono entusiasta e fiducioso sull’anno che verrà. A inizio anno c’era grande entusiasmo, un progetto importante, le cose erano molto chiare; era stata fatta una squadra forte e quando le cose vengono fatte con serietà e competenza senza fare il passo più lungo della gamba, magari non si riesce in un anno, ma alla fine si ottengono risultati importanti e non è un caso che alla fine abbiamo vinto”.