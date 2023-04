Modena - Spal 0 - 0 | Canarini spreconi, ma i play off sono a due punti

Pareggio a reti inviolate nell’atteso derby che avrebbe potuto lanciare il Modena verso i play off. La Spal non esce dai guai, ma per quanto visto in campo i canarini avrebbero meritato qualcosa in più.

IL MATCH - Sono 10.794 gli spettatori che assistono a Modena-Spal. Parte con buon piglio il Modena che gioca i primi 5 minuti nella metà campo avversaria. Un cross di Tremolada per Falcinelli ed una conclusione di Diaw da fuori area. La Spal prende le misure e la partita si riequilibra, con una minima supremazia canarina. Il primo calcio d’angolo arriva per la Spal al 19’. Il primo ammonito dalla partita è Silvestri che ferma Nainggolan cinturandolo evitando una ripartenza. Al 21’ Falcinelli guadagna una punizione sulla trequarti centrale avversaria; calcia Tremolada che cerca direttamente la porta ma la palla è ribattuta dalla barriera. I ritmi sono piuttosto blandi ed alla metà della prima frazione di gioco ancora non c’è stata una sola occasione da rete per nessuna delle contendenti. Poco dopo, al 27’, è Nainggolan a provarci al volo da fuori area su una corta respinta di testa di Silvestri. Ancora lui, poco dopo, prova un tiro a giro, di destro, sul secondo palo e la palla esce di pochissimo (anche se Gagno sembrava esserci). È lui ad impadronirsi del centrocampo ed il Modena, alla mezz’ora, va in difficolta, subendo, con quelle di Nainggolan, 4 conclusioni in 3 minuti. Il Modena si scuote e Oukhadda verticalizza per Falcinelli che al 34’ conclude a lato di un soffio. Al minuto successivo, una bella discesa di Gerli che arriva sul fondo sulla sinistra e appoggia per Falcinelli che tenta la conclusione ma la palla non passa. È ancora ora Nainggolan a mettere un cross preciso sulla testa di Moncini che da pochi metri colpisce e consegna la palla tra le braccia di Gagno. Rischia grosso il Modena al 42’ quando un cross dalla destra viene bucato da tutti e finisce tra i piedi di Lamantia che non se l’aspetta e resta immobilizzato, lasciando il tempo a Silvestri di liberare. L’arbitro assegna un minuto di recupero che si conclude senza colpi di scena. Anche sugli altri campi, a parte il Cagliari avanti a Parma per 1-0, le squadre vanno al riposo sullo 0-0. Se non vorranno terminare con certezza la gara a reti inviolate, Tesser ed Oddo dovranno senz’altro cambiare qualcosa al rientro in campo. Entrano subito Giovannini e Ponsi per Tremolada e Renzetti; ci saremmo aspettati qualcosa di diverso; staremo a vedere. La Spal, invece, rientra con gli stessi 11. Dopo un minuto, Moncini arriva a guadagnare un calcio d’angolo che non ha alcuna conseguenza. Al 3’, Ionita fa partire un tiro improvviso da 25 metri che colpisce il palo interno (il 15’ in questa stagione). Sul successivo calcio d’angolo, lo stesso Ionita si coordina per una mezza girata che colpisce Silvestri probabilmente la palla sarebbe finita in rete). La Spal sembra un po’ slegata tra i reparti. Si affida tropo spesso al solo Nainggolan che tende a crossare da qualsiasi posizione. Al 54’ Ionita raccoglie un bel cross dalla destra ed appoggia di testa per Diaw che si trova dentro l’area piccola e spalle alla porta e non riesce né a concludere né a restituire palla. Il Modena sembra avere qualcosa in più da spendere della Spal. Al 56’ entra Strizzolo per Falcinelli (non al top della forma). Cambia poco, ma quel poco è in senso offensivo. Al 59 un buon cross di Ponsi dalla sinistra, ma sul primo palo non c’è nessuno; sono 4 i suoi compagni in area, ma tutti sul secondo. Il Modena spinge con più decisione; Giovannini crossa per Diaw che sfiora soltanto, non riuscendo ad incornare. Al 60’ tutte le partite della serie B sono sul risultato di parità. Al 64’ il Modena beneficia di un calcio d’angolo dalla destra, battuto da Gerli per … nessuno. Al minuto successivo Giovannini guadagna ancora un cacio d’angolo dalla destra, battuto ancora da Gerli, ancora per … nessuno. Sugli sviluppi dell’azione, un altro calcio d’angolo, sempre dalla destra, sempre calciato da Gerli; questa volta un po’ più corto e qualcuno riesce a prenderla, la palla torna a Gerli che la crossa ancora sul secondo palo per Silvestri che viene anticipato di un soffio. Quarto calcio d’angolo consecutivo, battuto ancora da Gerli ed ancora … per nessuno. Arrivano i cambi per la Spal al 68’: escono La Mantia, Nainggolan e Dickmann ed entrano Rauti, Tunjov e Fiordaliso. Prova a reagire la Spal, con le forze nuove, ed al 70’ guadagna un calcio d’angolo ma, anche per loro, sembra quasi che sia uno svantaggio. Cambia ancora Tesser e fa entrare Duca per Ionita (che non è affatto dispiaciuto; autore, tra l’altro, dell’unico tiro realmente pericoloso di tutta la partita). al 74 Arena non ce la fa e lascia il campo a Dalle Mura. Al 75’ va Duca a battere l’’ennesimo calcio d’angolo sulla destra ma nemmeno lui ha “fortuna”. Al 76’ Moncini prova al volo sul rilancio del proprio portiere, calciando dalla trequarti; Gagno guarda la palla volare sopra la traversa come si guarda un aquilone; che cosa passi nella testa di alcuni calciatori, è realmente un mistero. Un po’ di confusione in area ferrarese al 78’ con Giovannini che vola a terra; VAR check e nulla di fatto. Nel finale prova a spingere il Modena, ma anche la Spal si procura le uniche due occasioni della ripresa, senza riuscire però a sbloccare il risultato.

MODENA (4-3-1-2): Gagno; Oukhadda, Silvestri, Pergreffi, Renzetti (46′ Ponsi); Magnino, Gerli, Ionita (72′ Duca); Tremolada (46′ Giovannini); Falcinelli (55′ Strizzolo), Diaw (85’ Bonfanti). A disp.: Seculin, Cittadini, Coppolaro, De Maio, Panada, Armellino, Mosti, Bonfanti. All.: Tesser

SPAL (4-3-1-2): Alfonso; Dickmann (67′ Fiordaliso), Arena (75′ Dalle Mura), Meccariello, Tripaldelli; Contiliano, Prati, Maistro (94' Zanellato); Nainggolan (67′ Tunjov); La Mantia (67′ Rauti), Moncini. A disp.: Pomini, Brazao, Zanellato, Fetfatzidis, Celia, Murgia, Peda, Rabbi. All.: Oddo

ARBITRO: sig. Santoro di Messina

NOTE: ammoniti Silvestri, Meccariello.