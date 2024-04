Modena-Sudtirol 1-0 | La rete di Zaro vale tre punti pesantissimi per i canarini

Il Modena vince 1 a 0 contro il Sudtirol, mister Bisoli supera la sua ex squadra grazie ad una rete di Zaro a metà ripresa di testa su corner, tre punti meritati. Si sblocca quindi il Modena che non vinceva dal 3 a 0 di gennaio contro il Parma, quello di oggi infatti è il secondo successo del 2024 dei Canarini ma è una vittoria pesantissima che scaccia, quasi definitivamente, l'ombra dei playout che aveva iniziato ad aleggiare sul Braglia da qualche settimana.

Partono subito forte i padroni di casa che impensieriscono Poluzzi già al 5' con Palumbo che ci prova da fuori sfiorando il palo, rispondono gli ospiti dieci minuti più tardi con Casiraghi che impegna Gagno che si fa notare con una ottima parata. Dopo una fase dove gli altoatesini muovono il pallone alla ricerca di spazi è ancora pericoloso Casiraghi che alla mezz'ora ci prova da calcio di punizione ma ancora Gagno c'è. Nel finale del primo tempo si fa sentire di nuovo il Modena con Gliozzi che gira di testa ma il gioco era fermo per un fallo, poche le occasioni in questa prima metà di partita.

Nella ripresa parte decisamente bene il Modena che spinge e ottiene diversi calci d'angolo dove però non riesce a rendersi pericoloso, dall'altra parte il Sudtirol continua a farsi sentire chiamando all'uscita Gagno in un paio di occasione. Al 22' dopo una serie di cambi in entrambe le squadre arriva il vantaggio dei padroni di casa, a segnare è Zaro che insacca di testa sul corner battuto da Battistella. Il Sudtirol prova a reagire ma senza troppa convinzione senza creare grandi pericoli dalle parti di Gagno nonostante i cambi di mister Valente. I minuti finali passano senza che ci siano grandi occasioni né da una parte né dall'altra e la partita finisce 1 a 0 con il Modena in netto controllo che merita questa vittoria.

Modena - Sudtirol 1 a 0 (0 a 0)

Modena (4-3-1-2): Gagno; Cotali, Zaro, Pergreffi, Corrado (18'st Cauz); Battistella, Santoro, Magnino; Palumbo (35'st Oukhadda); Strizzolo (1'st Abiuso), Gliozzi (18'st Bozhanaj). A disp.: Seculin, Vandelli, Di Stefano, Tremolada, Manconi, Mondele, Oliva, Olivieri. All.: Bisoli.

Sudtirol (3-4-2-1): Poluzzi; Giorgini, Scaglia, Masiello; Molina, Mallamo (39'st Ciervo), Arrigoni, Davi (16'st Cagnano); Tait (29'st Rover), Casiraghi (29'st Rauti); Merkaj (16'st Odogwu).A disp.: Drago, El Kaouakibi, Vinetot, Kofler, Broh, Peeters, Lonardi, Cisco. All.: Valente.

Arbitro: Minelli di Varese, assistenti: Galiberti e Arace. 4° uomo: Costanza, Var: Nasca, Avar: Di Vuolo.

Reti: 22'st Zaro

Note: 2' e 6' di recupero. Ammoniti Palumbo nel Modena e Davi, Rover, Arrigoni, Ciervo e Ododgwu nel Sudtirol.