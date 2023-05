Modena - SudTirol 2 - 1, le pagelle | Duca in grande spolvero, Bonfanti gol

Squadra in casa

Ecco le pagelle di Modena-SudTirol 2-1:

MODENA (4-3-2-1): Seculin 6.5; Oukhadda 6.5, De Maio 6.5, Pergreffi 6.5 (57′ Silvestri 6.5), Ponsi 6; Magnino 7, Gerli 6.5, Duca 7 (75′ Coppolaro s.v.); Ionita 6 (70′ Mosti 6), Falcinelli 7 (70′ Giovannini 6.5); Bonfanti 7 (57′ Diaw 6).

SUDTIROL (4-4-2): Poluzzi 5.5; De Col 5.5 (84’ Cissè s.v.), Masiello 5.5, Zaro 5.5, Curto 6; Carretta 5.5 (46’ Lunetta 6.5, 80′ Fiordilino s.v.), Belardinelli 6, Tait 7, Casiraghi 5.5 (46’ Rover 6); Mazzocchi 5.5 (46’ Larrivey 5.5), Odogwu 6.

MIGLIORI TODAY

DUCA 7 - La miglior partita della stagione per il numero 7 canarino che propizia con una grande giocata il gol del raddoppio del Modena e mette più volte in difficoltà la retroguardia altoatesina.

BONFANTI 7 - E’ mancato alla squadra per problemi fisici, ma chiamato in causa ha fatto ancora una volta vedere il suo feeling con il gol.

FALCINELLI 7 - Assist e prestazione di sostanza, forse meno intensa del solito anche per i recenti problemi fisici, ma rimane il giocatore fondamentale per la salvezza del Modena in Serie B.