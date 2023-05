Modena - SudTirol 2 - 1 | I canarini chiudono in bellezza ma con tanto rammarico

Sarebbero bastati due punti in più per continuare a sognare. I canarini chiudono bene davanti ai propri tifosi nonostante la formazione rimaneggiata e devono mangiarsi le mani per la sconfitta di Benevento e per i vari persi per strada.

IL MATCH - Primo tempo fatto di folate tra Modena e SudTirol, con i canarini sicuramente più in palla che infatti alla prima occasione passano in vantaggio: al 10’ Falcinelli serve Bonfanti sulla destra, lo squalo di Seriate lascia sul posto un avversario con una finta e scarica in rete. I ritmi non sono altissimi, ma il Modena trova il raddoppio al 23’ quando Duca con una bella azione arriva al tiro dal limite, Poluzzi non trattiene e il pallone finisce sui piedi di Magnino che, sempre dalla destra, calcia a incrociare, colpisce il palo interno poi il pallone entra in rete. Non succede poi praticamente più nulla fino all’intervallo, ma i canarini si fanno preferire. Nella ripresa i canarini entrano con meno convinzione e al 54’ gli ospiti accorciano con un bolide di Tait dalla distanza. Grande rischio al 66’ quando Lunetta con un colpo di testa ravvicinato impegna Seculin in una parata a terra. Nel finale un paio di strappi di Diaw mettono in crisi la retroguardia ospite, ma il risultato non cambia.

MODENA (4-3-2-1): Seculin; Oukhadda, De Maio, Pergreffi (57′ Silvestri), Ponsi; Magnino, Gerli, Duca (75′ Coppolaro); Ionita (70′ Mosti), Falcinelli (70′ Giovannini); Bonfanti (57′ Diaw). A disp:: Gagno, Renzetti, Armellino, Vaccari, Panada, Tremolada, Strizzolo. All.: Tesser

SUDTIROL (4-4-2): Poluzzi; De Col (84’ Cissè), Masiello, Zaro, Curto; Carretta (46’ Lunetta – 80′ Fiordilino), Belardinelli, Tait, Casiraghi (46’ Rover); Mazzocchi (46’ Larrivey), Odogwu. A disp.:: Minelli, Giorgini, Vinetot, Eklu, Pompetti, Siega. All.: Bisoli

ARBITRO: sig. Prontera di Bologna

RETI: 10′ Bonfanti, 23′ Magnino, 54′ Tait

NOTE: ammoniti Oukhadda, Carretta, Masiello, Seculin.