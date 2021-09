Modena - Teramo 0 - 0 | Ancora un pareggio per i canarini che faticano a segnare

Solo un gol in tre partite per il Modena che trova il terzo pareggio in altrettante partite di campionato; sono molte le difficoltà nel creare occasioni

Ancora un pareggio per i canarini che sembrano avere difficoltà a vincere e a trovare i gol. Le occasioni sono veramente pochissime nella partita, la maggior parte arrivano dagli ospiti. Meglio il Teramo nel primo tempo del ‘Braglia’ con gli ospiti che al 26’ vanno vicinissimi al gol colpendo un palo con Bouah. Il Modena si fa vedere solo al 31’ con Marotta che si fa anticipare da Soprano e il pallone termina in calcio d’angolo. Poco prima dell’intervallo ci prova Bernardotto che costringe Gagno ad una parata a terra. Anche nella ripresa parte meglio la squadra di Guidi che impegna subito Gagno al 46’ con Rosso. Finalmente una bella azione per i canarini al 55’ quando Tremolada, servito da Marotta, tenta un pallonetto che sfiora la porta. Al 67’ è Ogunseye a provarci, ma il suo tiro termina alto. Al 76’ un brivido per i gialloblù quando Malotti calcia a incrociare dalla destra e sfiora il secondo palo. Non succede più nulla in una partita dalle scarsissime emozioni.

MODENA (4-3-1-2): Gagno 6; Ciofani 5.5, Pergreffi 6, Ingegneri 5.5, Ponsi 5.5; Scarsella 5 (64′ Duca s.v.), Gerli 5.5 (77’ Rabiu s.v.), Armellino 5 (53′ Di Paola 5.5); Tremolada 6 (64′ Mosti s.v.); Marotta 5.5, Ogunseye 5.5 (77’ Bonfanti s.v.). A disp.: Narciso, Baroni, Maggioni, Minesso, Giovannini, Azzi, Spaggiari. All.: Tesser

TERAMO (4-3-3): Tozzo; Hadziosmanovic, Soprano, Piacentini, Bouah; Mungo, Arrigoni, Viero (58′ Cuccurullo); Malotti (85’ Rossetti), Bernardotto (68′ Birligea), Rosso (68′ Kyeremateng). A disp.: Agostino, Ndrecka, Trasciani, Bellucci, Rillo, Fiorani. All.: Guidi

ARBITRO: sig. Pirrotta di Barcellona Pozzo di Gotto

NOTE: ammoniti Viero, Ingegneri.