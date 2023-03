Modena, Tesser: "Niente leggerezza, solo umiltà"

Alla vigilia di Modena-Palermo, mister Tesser ha presentato così la partita: “Nessuna leggerezza, servono massima concentrazione e consapevolezza che siamo in un momento importante del campionato. Abbiamo una trasferta cha arriva prima di una sosta che ci farà recuperare qualche infortunato. La leggerezza può essere solo quella che ci deve dare fiducia. Non abbiamo ancora fatto niente, abbiamo solo passato un momento difficile.Dobbiamo prendere la consapevolezza che non possiamo mai essere sottotono, portiamo questo bagaglio anche a Palermo”.

“Il Palermo senza Brunori non cambia tanto. Hanno tanti giocatori di un certo spessore. Chiaramente lui è un giocatore importante e hanno anche altre defezioni, ma un singolo non può fare la differenza. Ci vuole la consapevolezza che è la squadra che determina la partita. Il Palermo sta facendo bene e il pubblico li spingerà. Massimo rispetto per loro e grande umiltà, pensiamo a fare bene le nostre cose”.

“Si ferma anche Bonfanti, ha messo giù il piede male in allenamento e non vogliamo rischiarlo. Non è nulla di muscolare, però lo terremo fermo e martedì faremo le valutazioni del caso. Non abbiamo quindi più scelta come attaccanti. La situazione è ulteriormente peggiorata rispetto alle scorse settimane”.