Modena - Venezia 2 - 2, le pagelle | Ottimo Gerli, bene Falcinelli

Ecco le pagelle di Modena-Venezia 2-2:

MODENA (4-3-2-1): Gagno 6; Oukhadda 6.5, Cittadini 6.5, Silvestri 6, Renzetti 6.5 (46′ Ponsi 6); Magnino 6.5, Gerli 7.5 (88’ Poli s.v.), Armellino 6.5; Tremolada 7 (73′ Marsura s.v.), Falcinelli 7 (63′ De Maio 6.5); Bonfanti 7 (73′ Azzi s.v.).

VENEZIA (3-5-2): Bertinato 5.5; Wisniewski 6.5, Ceppitelli 6 (46′ Johnsen 7), Ceccaroni 5.5; Zampano 6.5, Crnigoj 7 (63′ Novakovich 6), Tessmann 6.5, Busio 6.5 (84′ Candela s.v.), Haps 6 (84′ Andersen s.v.); Pierini 6.5, Pohjanpalo 6 (90’ Modolo s.v.).

MIGLIORI TODAY

GERLI 7.5 - Partita incredibile del centrocampista oggi capitano per l’assenza di Pergreffi. Tutte le giocate passano da lui e recupera tanti palloni con grandi giocate.

FALCINELLI 7 - Non segna, ma fa di tutto per far segnare i compagni e fa l’assist per Bonfanti oltre a tornare sempre ad aiutare in difesa.