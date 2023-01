Modena - Virtus Castelfranco 9 - 1: oggi allo 'Zelocchi' in quattrocento

Squadra in casa

Squadra in casa Modena

Erano presenti circa quattrocento tifosi allo ‘Zelocchi’ oggi per assistere ai nove gol del Modena contro la Virtus Castelfranco. Tripletta di Mosti, doppietta di Diaw, uno a testa per Armellino, Coppolaro, Falcinelli e Magnino. E c’è gloria anche per… Glorioso, attaccante, classe 2003, che firma la rete della bandiera per il Castelfranco Emilia, squadra di Eccellenza che si è confrontata con il Modena nel primo dei due test amichevoli di allenamento congiunti scalettati da Attilio Tesser prima della ripresa del campionato a Frosinone, sabato 14 gennaio.

Pomeriggio tiepido di sole allo “Zelocchi”, con tanti tifosi presenti sulla tribunetta. Dopo l’allenamento collettivo del mattino, nella squadra gialloblù hanno giocato almeno 30 minuti tutti i calciatori tranne Azzi, Battistella (percorso riabilitativo atletico), Bonfanti (individuale precauzionale) e Tremolada (2 sedute personalizzate aerobiche e di tecnica individuale sul campo). La preparazione proseguirà domani, venerdì 6 gennaio, con una seduta in mattinata e riprenderà quindi lunedì, con una nuova doppia seduta.