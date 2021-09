Mister Tesser ha presentato il match di domani in cui i canarini affronteranno la Virtus Entella, retrocessa dalla Serie B: “Sarà un big match nella consapevolezza che le partite di questo inizio campionato sono tutte insidiose e difficili e non è facile giocare con nessuno. Troviamo una squadra esperta che ha fatto otto anni di Serie B negli ultimi dieci campionati ed è candidata a fare un campionato importante. Loro solo solidi e hanno giocatori importanti soprattuto in attacco dove hanno struttura ma anche qualità. Mi aspetto una partita equilibrata, tra due squadre che staranno attente a non scoprirsi. Spero che la mia squadra possa esprimersi al meglio e che i ragazzi siano mentalmente liberi di giocare, di andare in avanti senza avere paura, di giocare con personalità e con la consapevolezza che tecnicamente dobbiamo essere molto bravi. Non dobbiamo sbagliare niente perché loro sono molto bravi a giocare dentro alle linee e a ribaltare l’azione”.