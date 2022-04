Modenese - Agazzanese 0 - 0 | Poche emozioni nell'anticipo del sabato

Arriva un punto per la Modenese che termina a reti inviolate l’incontro con l’Agazzanese, squadra impegnata nella lotta per la salvezza. I gialloblù devono ancora aspettare per poter festeggiare il mantenimento della categoria. Parte male la giornata della squadra di mister Fontana che contava tanti assenti alla vigilia a cui si è aggiunto nel pre gara l’infortunio di bomber Falanelli. A gestire la partita sono i padroni di casa, con gli ospiti chiusi in attesa di trovare qualche buona ripartenza, ma le emozioni, già nel primo tempo, scarseggiano.

Al 41’ l’unico sussulto quando Alicchi solo davanti al portiere sbaglia, ma non ha grandi rimpianti perché viene anche chiamato il fuorigioco. Ad inizio ripresa ci prova Bolzoni per l’Agazzanese, ma Iattoni para senza grandi problemi. Nel finale è Capasso a provarci, ma il tiro è debole e Borges para. Si chiude così a reti inviolate l’anticipo del Girone A di Eccellenza.