Modenese - Agazzanese 2 - 2 | Emozioni e condizioni estreme al 'Morselli'

Partita intensa al “Morselli” di Modena dove si sono sfidate Modenese e Agazzanese, in condizioni climatiche estreme. Match caratterizzato da un campo molto pesante e raffiche di vento forte. A sbloccare il risultato, al 21’ è Forbiti che batte un calcio di punizione da quaranta metri e, complice la traiettoria modificata dal vento, insacca centrale sotto la traversa alle spalle di Della Corte.

Nel finale di primo tempo, gli ospiti raddoppiano in seguito ad un errore della retroguardia gialloblù: Della Corte esce a vuoto e Mastrototaro insacca a porta vuota. Nel recupero, la Modenese accorcia le distanze con Capasso che si avventa per primo sulla palla e conclude in rete a pochi passi dalla porta un cross di Lo Bello. Nella ripresa, veementi proteste da parte dei gialloblù per un mancato cartellino rosso ai danni di Reggiani (già ammonito).

Cartellino che arriva pochi minuti dopo a parti invertite: Lo Bello entra in ritardo in scivolata e viene cacciato dall’arbitro. Nonostante l’inferiorità numerica, i ragazzi di mister Pittalis trovano la rete del pareggio, in mischia, con il solito Capasso rapace d’area. Finisce, dunque, 2-2 la sfida tra due compagini con obiettivi di classifica ben diversi visti gli ultimi risultati.