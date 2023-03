Modenese - Anzolavino 3 - 0 | I gialloblù si rilanciano verso la salvezza

Vittoria cercata, trovata e meritata per la Modenese che torna a respirare e ad avvicinarsi alla salvezza dopo la vittoria nello scontro diretto contro l’Anzolavino. Nel primo tempo il pallino del gioco in mano alla formazione di casa che trova il vantaggio dopo 10 minuti di gioco con il bel colpo di testa di Guerri. Pochi minuti più tardi è Silipo a divorarsi la chance del 2-0 con uno schema ben riuscito da calcio d’angolo.

Nell’azione successiva è Serroukh a mettersi in mostra scheggiando la traversa. Si conclude il primo tempo sul risultato di 1-0 per la Modenese. Nella ripresa non c’è partita: i gialloblù trovano subito la rete del raddoppio, sempre di testa quando Lo bello crossa in mezzo per Borghi che sorprende Roccia e conclude sotto alla traversa. Pochi minuti più tardi, gli ospiti rimangono in dieci a causa dell’entrata in ritardo di Capitani su Capasso.

L’arbitro non ha dubbi ed estrae il cartellino rosso. A questo punto, a partita ormai ben indirizzata, ci pensa Serroukh a chiudere definitivamente i conti: l’esterno della Modenese prende palla sulla fascia, serve Borghi in sovrapposizione e va a riprendere il cross basso concludendo verso la porta e infilando la palla nell’angolino basso. Termina, dunque, 3-0 in favore della Modenese che torna alla vittoria dopo cinque giornate.