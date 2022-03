Modenese - Arcetana 0 - 0 | Tanto nervosismo e poco spettacolo

Nonostante le emozioni in campo siano poche, la partita è giocata con molto agonismo e la lista degli ammoniti è particolarmente lunga per essere uno 0-0 senza squilli. La Modenese inizia bene e ha una buona occasione al 30’ con Tardini che trova però la respinta di Giaroli; sulla ribattuta prova ad avventarsi Serroukh che trova un avversario a respingere sulla linea di porta. Al 37’ ci riprova Serroukh, ma il suo tiro è impreciso e termina fuori di poco.

Quando manca poco alla fine del primo tempo ancora Serroukh protagonista, questa volta in negativo, lascia i compagni in inferiorità numerica per un cartellino rosso (sarà poi espulso anche mister Fontana per proteste). La ripresa è ancora più nervosa e il gioco spezzettato a causa dei tanti falli a centrocampo. Non succede praticamente nulla, se non ancora una espulsione, questa volta per l’Arcetana che perde Zito nei minuti finali.