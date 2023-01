Modenese - Arcetana 2 - 1 | I gialloblù tornano alla vittoria ed escono dai play out

Grande vittoria per la formazione di mister Pittalis che sconfigge 2-1 i diretti concorrenti dell’Arcetana. Le condizioni del campo sono cattive ed è difficile giocare il pallone, si gioca quindi più sul piano fisico e nervoso. La Modenese parte bene e crea numerose occasioni da gol fino a trovare la rete del vantaggio al 18’, sugli sviluppi di una punizione laterale, con il tap-in vincente del capitano Lusvarghi.

La squadra di casa continua ad avere in mano il pallino del gioco, ma spreca clamorosamente diverse palle gol nitide e subisce, allo scadere del primo tempo, la rete del momentaneo pareggio da Lusoli, complice l’errore di Paganelli. Nella ripresa i ritmi di gioco si abbassano e il pallone viene controllato sempre meno da entrambe le squadre. Nei minuti finali, veementi proteste da parte della Modenese per un presunto colpo al volto subito dal giovane Azzi.

L’arbitro estrae solo un cartellino giallo ai danni del giocatore dell’Arcetana. Passano poi pochi minuti ed è Silipo ad iniziare l’azione decisiva per le sorti del match. L’esterno gialloblù, dopo una bella discesa personale sulla fascia sinistra, conclude in porta e Giaroli non riesce a bloccare il tiro e a questo punto Serroukh si avventa per primo sulla respinta e in tap in segna un gol che vale oro per la sua squadra. Termina così 2-1 in favore della Modenese che interrompe la striscia negativa del 2023.