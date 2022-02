Modenese - Bibbiano San Polo 4 - 0 | Nessuna difficoltà per i gialloblù

Grande vittoria per la Modenese che non trova resistenza negli avversari e mette a segno un poker che comincia a profumare di salvezza. Il vantaggio per i gialloblù arriva già al 3’ con Alicchi che di testa mette in rete un corner calciato da Falanelli.

Passano appena cinque minuti e arriva il raddoppio per la squadra di mister Fontana con De Pietri che entra in area e viene atterrato dal portiere avversario conquistando un calcio di rigore: sul dischetto va Falanelli che non sbaglia e segna un gol meritato. Il Bibbiano tenta una reazione e va vicino ad accorciare le distanze, ma il tiro di Sekyere colpisce la traversa. Anche la Modenese colpisce un legno con Falanelli che trova il palo interno con un tiro dalla distanza, poi la palla schizza fuori.

Nella ripresa è ancora la Modenese a spingere anche se le varie occasioni sono sfortunate, fino al 78’ quando Ouattara col mancino batte Rizzo, poi all’84’ ci pensa Serroukh a calare il poker servito da Pilia.