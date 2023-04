Modenese - Boretto 1 - 0 | La vittoria più importante dell'anno

La Modenese vince la gara più difficile dell’anno e conquista i play out battendo di misura il Boretto nello scontro direttissimo di giornata: la gara non è brillante, a tratti noiosa, e la paura di subire gol fa da padrone. Nel primo tempo, l’occasione più nitida capita sui piedi di Borghi che non riesce a trovare la porta da distanza ravvicinata, complice una deviazione millimetrica.

La ripresa è più vivace e le squadre si sbilanciano maggiormente, vista l’importante posta in palio. Alla mezzora, la Modenese rischia l’autogol con Alicchi che, involontariamente, devia una conclusione ma è bravo e attento Ferrari ad avventarsi sul pallone.

Nei minuti finali, grossa ingenuità del subentrato Ouahero che stende Capasso, girato di spalle in area di rigore: sul dischetto si presenta lo stesso Capasso che trafigge Bonini con una conclusione centrale e porta in vantaggio i suoi. All’ultimo minuto, brivido per i padroni di casa per un calcio d’angolo concesso ingenuamente che il Boretto non riesce a sfruttare.