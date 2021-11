Modenese - Campagnola 2 - 1 | Vittoria in rimonta per i modenesi

Bella vittoria quella della Modenese sul Campagnola nell’anticipo della decima giornata del Girone A di Eccellenza. I ragazzi di mister Fontana sono tornati alla vittoria conquistando tre punti importantissimi in una partita per niente scontata. Non è infatti facile portare a casa questa vittoria contro i reggiani che partono meglio e si portano in vantaggio al 20’ con Conte che viene atterrato da Lusvarghi in area e conquista un calcio di rigore che lui stesso trasforma.

Provano a rispondere i modenesi al 40’ con Serroukh che calcia dalla distanza e trova un ottimo Piccinardi a deviare. Nella ripresa entra bene il campo la squadra gialloblù che al 50’ trova il pareggio con Serroukh che questa volta non sbaglia su cross di Capasso. Ora i padroni di casa cercano a tutti i costi la vittoria e ci vanno vicini all’85’ quando Falanelli calcia forte dal centro dell’area e colpisce la traversa. Al 92’ poi, quando sembrava che nessuno potesse più cambiare le sorti del match, ancora Falanelli ci prova dalla distanza e questa volta trova un grandissimo gol mettendo il pallone sotto l’incrocio dei pali.