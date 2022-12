Modenese - Castellana Fontana 0 - 0 | Poche occasioni nel match salvezza

Squadra in casa

Squadra in casa Modenese

Nell’ultima giornata del girone di andata, finisce a reti inviolate il match tra Modenese e Castellana Fontana. Nella prima parte di gara sono gli ospiti a mantenere il possesso palla nella metà campo avversaria, senza però riuscire a rendersi pericolosi. Nel finale di primo tempo proteste veementi da parte della Modenese per un rigore dubbio non fischiato a Silipo, spinto in area da Di Cosmo.

Nella ripresa la partita non cambia ed entrambe le squadre sono più attente a non subire gol che a farlo. Nel finale, arrembaggio gialloblù alla ricerca del gol vittoria che però si spegne sui colpi di testa di Lusvarghi e Ouattara, terminati di poco a lato della porta difesa da Valizia. Partita giocata prevalentemente a metà campo, senza occasioni nitide per sbloccare il risultato.