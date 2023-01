Modenese - Castelvetro 2 - 3 | Derby dalle mille emozioni

Termina 2-3 il derby tra Modenese e Castelvetro che cominciano in maniera opposta il 2023: i gialloblù infatti trovano la seconda sconfitta in due partite in questo inizio anni, mentre gli uomini di Domizzi conquistano la seconda vittoria consecutiva dopo le feste di Natale.

La partita è molto combattuta ed emozionante fin dai primi minuti, indirizzata in favore degli ospiti dall’espulsione del capitano della Modenese Lusvarghi nella seconda frazione di gioco. Il Castelvetro trova subito il gol quando all’11’ Barbieri stacca più in alto di tutti e insacca di testa un cross di Nanetti. Alla mezz’ora di gioco, grossa svista della retroguardia gialloblù in occasione di una rimessa laterale. Gli ospiti sono lesti a mettere in gioco la palla rapidamente e Notari insacca il 2-0 al volo, da dentro l’area, su cross di Marconi.

La ripresa inizia con una serie di cambi nella Modenese. Dopo alcune occasioni importanti, arriva il gol che accorcia le distanze per i gialloblù: Silipo dal limite dell’area insacca la punizione all’incrocio dei pali ed è 1-2. Al 70’ l’arbitro espelle il capitano della Modenese Lusvarghi per un fallo molto dubbio a metà campo, tra l’incredulità e le veementi proteste della Modenese.

Dopo dieci minuti Giordano, dopo una bella azione personale e con l’aiuto di una deviazione fortuita, trova il gol del 3-1 che sembra chiudere definitivamente la partita. La squadra di casa reagisce e trova la rete della speranza con Malverti, abile a deviare in modo vincente la punizione di Alicchi. Nonostante l’arrembaggio finale, il match termina con il risultato di 3-2 per il Castelvetro.