Modenese - Cittadella Vis Modena 0 - 6 | Goleada nell'anticipo di Eccellenza

Il derby del Girone A di Eccellenza giocato oggi in anticipo tra Modenese e Cittadella è finito in goleada per gli ospiti che sono rimasti così, dopo quattro giornate, primi a punteggio pieno. I padroni di casa invece sono rimasti fermi ad un punto dopo una partenza molto complicata. Il vantaggio per il Citta è arrivato al 12’ complice un malinteso della retroguardia gialloblu: Lo Bello sbaglia il retropassaggio per Bacciocchi e serve involontariamente Ridolfi che tutto solo porta in vantaggio i suoi.

Al 25’ doppietta di Ridolfi nato da una ripartenza a centrocampo con la bella imbucata di Cannoni per Barilli il quale, arrivato sul fondo, crossa per l’attaccante che segna indisturbato. Ridolfi poi esagera e al 33’ mette a segno una tripletta dopo uno splendido assist di Falanelli. Proprio quest’ultimo, ex di turno, trova la gioia del gol allo scadere su calcio di rigore. Il primo tempo si conclude con la partita già in ghiaccio sullo 0-4.

Nella ripresa Serroukh, appena entrato, prova a caricarsi i suoi sulle spalle e impensierisce Chiossi con un tiro appena sopra la traversa. Passano però pochi minuti e il Cittadella al 53’ trova la quinta rete con Esposito che approfitta del bel cross rasoterra di Galanti. I ritmi si abbassano, ma gli ospiti trovano nuovamente la via del goal con una punizione pennellata, dal limite dell’area, del difensore Serra. Nel finale la Modenese prova con orgoglio a cercare il gol della bandiera, ma trova un Chiossi ispiratissimo che para tutto e termina così 0-6.