Modenese - Cittadella Vis Modena 1 - 2 | Risolve Notari al 92'

E’ andato al Cittadella il derby in casa della Modenese. I ragazzi di mister Salmi sono rimasti così al primo posto in classifica (sempre a più uno dal Colorno che ha vinto in casa del Bibbiano San Polo) conquistando i tre punti all’ultimo respiro. I gialloblù invece sono tornati a soli due punti dalla zona play out dopo aver sfiorato la salvezza già qualche settimana fa.

Sia in ottica promozione che in ottica salvezza sarà decisivo il turno infrasettimanale di mercoledì prossimo. La capolista passa in vantaggio già al 3’ con Davoli che, sugli sviluppi di un corner, trova la stoccata vincente. Al 19’ Binini va vicinissimo al raddoppio, ma Notari riesce a neutralizzare. Il primo tempo termina col vantaggio dei Cittadella, poi nella ripresa parte bene la Modenese che al 60’ vanno vicini al pareggio con Ouattara, ma il suo tiro è troppo alto.

Al 67’ arriva però il meritato pareggio per gli uomini di Fontana: Falanelli è lesto in mezzo ad una mischia a mandare in rete battendo Chiossi. All’87’ Costa si trova solo davanti Chiossi che è attento e para il tiro che poteva valere la rimonta per i padroni di casa. Al 92’, in pieno recupero, il Cittadella trova la forza di vincere una partita molto equilibrata e combattuta con Notari che corregge in rete una bella punizione di Vernia. Non c’è più tempo per la Modenese di rimediare e il Citta rimane in vetta.