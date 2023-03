Modenese - Colorno 1 - 2 | Un'altra sconfitta per i gialloblù

Ancora una sconfitta per la Modenese che rischia sempre di più in questa stagione stregata di Eccellenza. I gialloblù hanno perso in casa contro il Colorno cercando la rimonta nel finale ma senza trovarla. A sbloccare il match è stata la rete del solito Malivojevic al 44’ del primo tempo, a pochi istanti dalla fine della prima frazione. Dopo un primo tempo equilibrato, la rete dei gialloverdi ha tagliato le gambe ai padroni di casa che hanno così subito anche la rete del raddoppio degli ospiti ad inizio ripresa quando Altinier ha fatto il 2-0 per il Colorno.

La squadra parmense ha così cominciato a controllare il doppio vantaggio, rischiando però qualcosa quando al 62’ un calcio di rigore ha rimesso in partita la Modenese: a trasformarlo è stato Serroukh. I tentativi nel finale della squadra di casa non hanno però sortito l’effetto sperato e al triplice fischio il risultato era di 1-2.