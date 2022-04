Modenese - Colorno 3 - 3 | E' festa per i gialloblù che hanno raggiunto la salvezza

E’ arrivata la salvezza per la Modenese nell’ultima giornata di campionato in seguito al pareggio per 3-3 in casa contro la seconda in classifica, il Colorno. I risultati delle parti basse della classifica, hanno sancito la retrocessione diretta della SanMichelese insieme al Bibbiano, mentre l’Agazzanese quintultima è salva avendo sette punti in più della penultima.

A giocare i play off saranno solo Felino e Campagnola, mentre la Modenese ha chiuso sestultima, senza rischiare comunque nulla. Il primo tempo è stato dominato dagli uomini di Paganelli che si sono portati sul 2-0 all’intervallo con le reti di Serroukh già al 2’ e il raddoppio con la doppietta dello stesso attaccante al 23’.

Nella ripresa poi i modenesi si sono portati sul 3-0 con Lo Bello al 56’ e il match sembrava ormai in ghiaccio, ma i gialloverdi sono usciti nel finale accorciando prima con Altinier al 67’, poi riaprendo tutto con Silipo all’82’. Il pareggio è arrivato al 95’, all’ultimo respiro, con Altinier che ha segnato così una doppietta.