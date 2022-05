Modenese, ds Buttitta: “Lavoriamo per una salvezza tranquilla l’anno prossimo”

Dopo la salvezza, arrivata con qualche pensiero nel finale di stagione, il direttore sportivo della Modenese Piero Buttitta, è già al lavoro per cercare di fare ancora meglio nel prossimo campionato di Eccellenza: “Il bilancio è positivo. L’unico obiettivo era la salvezza e l’abbiamo raggiunto - ha detto Buttitta -. Durante il percorso ci siamo complicati la vita e siamo stati costretti a fare anche scelte impopolari, ma che ci hanno dato ragione. Mantenere la categoria era fondamentale per la Modenese. L’obiettivo, adesso, è quello di allestire una squadra che ci possa dare maggiore tranquillità nella prossima stagione per evitare, come accaduto quest’anno, di arrivare a giocarci la salvezza all’ultimo minuto dell’ultima giornata. Acquisti? Pensieri ne ho, ma prima dobbiamo definire allenatore e staff tecnico. Sarà l’allenatore che sceglieremo - conclude il ds gialloblù - a dare le direttive in funzione anche del modulo che vorrà utilizzare”.