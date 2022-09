Eccellenza, Modenese: esonerati mister Paganelli e il ds Buttitta

Dopo la quarta sconfitta in cinque partite e un solo punto conquistato, la Modenese ha deciso per un gesto drastico esonerando mister Paganelli che era arrivato al termine della scorsa stagione e che è partito malissimo in questo campionato. Fatale per lui e per il ds Buttitta è stata la sconfitta di questo pomeriggio in casa dell’Arcetana. Di seguito il comunicato integrale diramato dalla società gialloblù:

“La società ASD Modenese Calcio comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra Andrea Paganelli e dal ruolo di direttore sportivo Piero Buttitta. Ad entrambi va un grande e sentito ringraziamento per il lavoro svolto ed un augurio per le migliori soddisfazioni professionali e umane. Nei prossimi giorni saranno ufficializzati i nomi del nuovo allenatore e del direttore sportivo”.