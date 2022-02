Modenese - Fidentina 1 - 1 | Partita equilibrata, poche le occasioni da entrambe le parti

Termina con un pareggio il match tra Modenese e Fidentina. Il primo tempo è equilibrato e i gialloblù creano al 9’ la più grande occasione con un cross dalla destra che Pilia di testa gira verso la porta, ma il portiere avversario para in tuffo. Prima della metà del primo tempo la squadra di casa deve effettuare tre cambi obbligati che cambiano la partita, ma la prima frazione di gioco termina a reti inviolate. Anche nella ripresa la partita è equilibrata e le occasioni scarseggiano.

Il risultato viene sbloccato solo all’84’ quando Bruschi recupera un pallone in area ed è lesto a metterlo alle spalle di Iattoni. Sembra fatta per i granata, ma al 90’ arriva il gol della Modenese che la recupera con Capasso, libero al centro dell’area e a porta vuota, servito da Ouattara. Nel finale vengono poi espulsi Capasso e Rieti per un momento di nervosismo in campo.