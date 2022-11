Modenese - Fidentina 1 - 1 | Primo punto in casa per i gialloblù

La Modenese conquista il primo punto in campionato sul terreno di casa nello scontro salvezza contro la Fidentina. Gli ospiti spingono forte fin dal primo minuto e chiudono la Modenese nella propria metà campo senza però impensierire Della Corte. La prima occasione per i gialloblù arriva al 10’ quando la palla si stampa però sul palo. Al 25’ Venturini entra a gamba tesa su Lo Bello, ma l’arbitro lascia correre estraendo solo un giallo nonostante le proteste della squadra di casa.

Non succede più nulla fino all’intervallo, poi nella ripresa i granata si portano in vantaggio grazie ad un errore difensivo della retroguardia gialloblù: Bruschi si ritrova tutto solo davanti alla porta ed è bravo a concludere alle spalle di Della Corte. Il pareggio della Modenese arriva al 63' con Capasso che è abile a sfruttare la deviazione su un tiro in porta e ad insaccare in rete di testa. Le squadre a questo punto si allungano e nel finale si vedono solo tanti lanci lunghi che non portano a nulla.