Modenese - La Pieve Nonantola 0 - 1 | Granata corsari, gialloblù sempre più a fondo

Non esce dal momento di crisi nonostante il cambio in panchina la Modenese che perde anche lo scontro diretto disputato in casa ei gialloblù contro la neopromossa La Pieve Nonantola che sia sta invece difendendo bene in questo campionato di Eccellenza. I granata sono partiti spingendo forte e trovando il vantaggio al 29’ con Rizzo, poi la Modenese non è riuscita a recuperare la situazione e il risultato finale è rimasto invariato con l’1-0 degli ospiti.