Occasione sprecata per la Modenese che continua a pareggiare e che si fa rimontare dal Nibbiano&Valtidone dopo essere andata avanti di due gol. Passano in vantaggio subito i modenesi con Ouattara che trova una deviazione fortunata e il pallone entra in rete. Al 23’ arriva il raddoppio della Modenese quando Laino approfitta di un po’ di confusione in area per calciare forte sotto la traversa e Di Mango non ci può arrivare. Sembra mettersi bene per i ragazzi di mister Fontana che sfiorano anche il 3-0 con Falanelli al 25’. Al 35’ però il Nibbiano accorcia le distanze con Vago sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Continua a crederci la Modenese che crea ancora buone occasioni, poi al 61’ arriva il pareggio degli ospiti con Equo che batte Iattoni e poi segna a porta vuota senza problemi. Nel finale fioccano le occasioni da una parte e dall’altra, ma i due portieri si rendono protagonisti effettuando bellissime parate.