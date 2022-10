Modenese - Real Formigine 0 - 1 | Verdeblù sempre più in alto, gialloblù sempre più in basso

Perde ancora la Modenese tra le mura amiche e rimane in grave difficoltà in classifica, mentre il Real Formigine continua un ottimo campionato alle spalle delle primissime. Il derby della decima giornata finisce 0-1 per i verdeblù, a deciderla il rigore al quinto minuto della ripresa procurato e realizzato da Hoxha.

Partenza a ritmi alti ed è subito la Modenese a rendersi pericolosa con Boriani che, dopo una bella progressione palla al piede, colpisce in pieno la traversa. Reagisce il Formigine ed è Hoxha a sfiorare il gol del vantaggio ma la conclusione trova i guanti attenti di Paganelli. Allo scadere del primo tempo è Lo Bello a rendersi protagonista di un salvataggio in scivolata a salvare il risultato, Habib avrebbe colpito tutto solo a porta completamente sguarnita.

Nella ripresa la Modenese cambia il giovane 2004 e appena un minuto dopo è Aprilia, ingenuo in area di rigore, ad intervenire in modo falloso su Hoxha. Sul dischetto va quest’ultimo che trasforma il penalty e segna il gol decisivo per le sorti del match.

Ulteriori serie di sostituzioni per la squadra di casa che però non portano al gol del tanto cercato pareggio. All’ultimo minuto di recupero Lusvarghi colpisce il palo dopo una mischia in area di rigore. Termina dunque 0-1 il derby tra Formigine e Modenese. Padroni di casa sfortunati, con due legni colpiti nell’arco dei novanta minuti, ma che ancora una volta non concretizzano la mole di occasioni create.