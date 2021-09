E’ un pareggio il risultato del derby tra Modenese e Real Formigine. Partenza forte degli ospiti che nei primi minuti sfiora il gol con Zampino. Risponde a tono la squadra di casa conal 15’, ma il gol non arriva. Il risultato si sblocca al 23’ quando Falanelli crossa teso al centro dell’area e Bonacini segna un’autorete nel tentativo di spazzare via. Dopo appena tre minuti però arriva il pareggio con Hoxha che direttamente dal calcio d’angolo colpisce il palo prima che il pallone entri in porta. Nel finale del primo tempo Serroukh ha l’occasione per portare in vantaggio la Modenese con un calcio di rigore, mariesce a parare. Nella ripresa riesce la rimonta del Formigine quando Faye di testa insacca su calcio piazzato. Al 59’ la squadra di casa ha l’occasione per pareggiare, ma il gol di Serroukh viene annullato per fuorigioco. Al 69’ arriva poi il gol del definitivo pareggio con Capasso che, entrato dalla panchina, di testa batte Cortenova.