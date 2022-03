Modenese - Rolo 1 - 1 | Ouattara sblocca al 5', poi arriva la beffa al 90'

La Modenese gioca una grande partita passando subito in vantaggio e resistendo fino all’ultimo, poi viene beffata nel finale dal Rolo. Ad aprire le marcature è Ouattara al 5’ quando, ricevuto un cross da Serroukh, calcia di destro e si fa parare da Grigoli che non trattiene per poi tornare sul pallone ribadendo in rete per il vantaggio dei gialloblù. Reagisce il Rolo che costringe Iattoni a due grandi parate prima su calcio potente da fuori area e poi su un colpo di testa da distanza ravvicinata.

Nella ripresa i modenesi rimangono poi in inferiorità numerica per l’espulsione di Alicchi, ciononostante provano a chiuderla senza però riuscirci, così al 90’ arriva la beffa quando Andolina commette fallo su Ranieri in area e d è calcio di rigore per i reggiani: sul dischetto va Cremaschi che non sbaglia e pareggia all’ultimo.